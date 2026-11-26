"Проблемы – еще мягко сказано": Дудаков рассказал о состоянии ВПК США Дудаков: США нужны много лет, усилий и долларов для возвращения в ядерную гонку

Москва26 ноя Вести.США будет очень непросто вернуться в ядерную гонку, поскольку военно-промышленный комплекс страны испытывает значительные трудности. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил политолог, американист Малек Дудаков.

По его словам, в настоящее время военный потенциал США снизился настолько, что даже возможность его возвращения к уровню окончания холодной войны выглядит сомнительно.

У них там есть проблемы с модернизацией своего стратегического потенциала. Это, знаете, еще такая очень мягкая формулировка. Приходится использовать, ракеты полувековой давности. Ну и последний боезаряд они с нуля создавали в 1992-м году. Конечно, очень много технологий утеряно, и, конечно, тут даже, что называется, какая-то фора им не поможет. Нужно очень-очень много лет, усилий и триллионов долларов для того, чтобы попытаться вот в ядерную гонку вернуться хотя бы в том виде, в каком это было у Америки вот в конце холодной войны. Не уверен в том, что это реалистично указал Дудаков

США потратили 533 миллиона долларов на завод, который не произвел ни одного снаряда, сообщили в организациии ProPublica, специализирующейся на журналистских расследованиях.