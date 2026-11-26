Москва26 ноя Вести.Демократы и республиканцы вместе с представителями администрации президента США должны договориться, как тратить государственные деньги. Левые могут превратить обсуждение этого вопроса в инструмент, который будут активно использовать против главы государства Дональда Трампа. Такое мнение высказал в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" политолог, американист Малек Дудаков.

Очень многие говорят о перспективе шатдауна очередного. В принципе, для Америки история, наверное, типичная, но сейчас, конечно, демократы, я думаю, что вот эту историю с бюджетами будут прямо активно использовать против Трампа. Будут его задавливать в первую очередь на иранском направлении. То есть они готовы ему предоставить какие-то небольшие деньги, например, на наращивание производства ракет, но с требованием не использовать их на ближневосточном направлении. Потому что нужно свои арсеналы пополнить сказал Дудаков

Кроме того, указал американист, демократы попытаются вернуть первые прямые военные транши Украине.

С конца 2024 года как минимум. На уровне, может быть, 5-10-15 миллиардов - то, что администрация Трампа еще в феврале 2025 года перерубила и больше не поставляла. Посмотрим, как, конечно, у них будут идти все эти замечательные бюджетные баталии. Я думаю, что это покажет во многом, как дальше будет развиваться ситуация в противостоянии Конгресса и Белого дома, то есть, у кого в большей степени есть инициатива, у кого нет добавил Дудаков

Демократы получили рекордные 258 мест в Палате представителей США, заявили в агентстве Associated Press (AP).