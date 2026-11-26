Rapporteur: 55-65 млрд из 100 млрд евро для Украины пойдут на выплату процентов

Проценты по займам поглотят большую часть выделенных ЕС Киеву 100 млрд евро Rapporteur: 55-65 млрд из 100 млрд евро для Украины пойдут на выплату процентов

Москва26 ноя Вести.От 55 до 65 млрд из 100 млрд евро, предусмотренных для Украины в бюджете Евросоюза на 2028-2034 годы, будет направлено на выплату процентов по европейским займам, привлеченным ранее для финансирования Киева. Об этом пишет со ссылкой на источник брюссельское издание Rapporteur.

В бюджетном плане на период после 2027 года на Украину запланированы 100 млрд евро. <...> Только проценты по уже выданным программам на 90 млрд евро и 45 млрд евро достигнут 55-65 млрд евро отмечает издание

Речь идет о двух последних программах финансирования Украины со стороны ЕС. Программа на 90 млрд евро, рассчитанная на 2026-2027 годы, уже принята. Программу на 45 млрд евро, относящуюся к 2027 году, должен утвердить саммит ЕС 26-27 ноября. Обе предоставляются Киеву Брюсселем безвозмездно.

Средства для них Еврокомиссия привлекла в виде займов на коммерческом рынке, проценты по этим займам подлежат выплате из бюджета Евросоюза.

Ранее сообщалось, что Совет ЕС одобрил предоставление Украине €45 млрд на 2027 год.

До этого глава киевского режима Владимир Зеленский рассказал, что Украина рассчитывает получить от европейских партнеров 90 миллиардов евро финансовой помощи в 2027 году.