Москва13 июл Вести.Абу-Даби одобрил покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400 у Турции. С-400, которые хотят купить Объединенные Арабские Эмираты, усилят обороноспособность и безопасность воздушного пространства ОАЭ и американских военных баз в Персидском заливе от иранских ударов, считают обозреватели журнала Military Watch Magazine (MWM).

Продажа С-400 – одно из условий, которые Вашингтон поставил Анкаре для покупки американских истребителей пятого поколения F-35. Об этом условии ранее упомянула турецкая газета Hürriyet.

Вовлечение С-400 в структуру противовоздушной обороны ОАЭ создаст совершенно новые возможности против самолетов большой дальности, крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов и баллистических ракет отмечает издание

В MWM добавили, что противовоздушная оборона ОАЭ используется для защиты множества американских военных объектов в государствах Персидского залива. Издание считает, что РФ может гораздо оперативнее снабжать боеприпасами свои системы ПВО в отличие от США и их ракетных комплексов Patriot. Это создает дополнительное преимущество российской системе противовоздушной обороны. Интерес ОАЭ к российским системам ПВО объясняется также выявленными недостатками американских Patriot и острым дефицитом ракет для них (PAC), а также в связи с нехваткой ракет для THAAD.

ОАЭ считаются одним из главных претендентов на покупку С-400 у Турции. На ЗРК также претендует Катар. Анкара добивается разрешения Москвы на перепродажу ЗРК С-400, купленных в 2019 году.