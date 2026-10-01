Продажи автомобилей Ford в США рухнули в III квартале на 6,6% Продажи автомобилей Ford в США резко сократились

Москва5 окт Вести.Продажи автомобилей Ford в США упали в III квартале 2026 года на 6,6% в годовом выражении до 509,76 тыс. машин, сообщает компания.

В том числе продажи внедорожников сократились на 17%, продажи пикапов F-серии - на 1,9%.

Продажи пикапов выросли на 0,5%, легковых автомобилей - на 7,5%.

При этом продажи электромобилей Ford рухнули в III квартале на 80,2%, гибридов - на 19,7%.

Продажи автомобилей бренда Ford уменьшились на 6% до 490,28 тыс. единиц, бренда Lincoln - на 18% до 19,49 тыс. единиц.

В целом, продажи группы Ford снизились в январе-сентябре на 8,6% до 1,52 млн машин.