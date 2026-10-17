Москва17 окт Вести.Киноработа "Рыбы танцуют" режиссера Юлии Корунской - фильм-пособие для родителей и детей. Об этом заявил ИС "Вести" продюсер Максим Королев.

Это кино - такое наглядное пособие для родителей. Граждане родители! Отпустите своих детей, они уже у вас большие и они могут уже сами двигаться по жизни. И также пособие для детей. Дети! Не отпускайте своих родителей и слушайте их, и будьте всегда вместе с ними, потому что это самые близкие люди. ["Рыбы танцуют"– попытка] найти такую вот какую-то грань