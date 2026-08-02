Москва2 авг Вести.Профессор НИУ ВШЭ Евгений Бужинский предложил лишить Украину выходов к морю и превратить ее в сухопутную государством. Об этом он заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Увеличилось количество ударов по судам … Неплохо бы … нашему командованию довести до сведения прежде всего наших бывших западных партнеров – вот потопили украинцы позавчера судно, принадлежащее Росатому, вот … за каждый удар … будут нанесены удары по десяти судам. Поэтому и так уже на Украину боятся идти, а если мы полностью отрежем трафик, да, это непросто, но тем не менее … мы об этом говорили уже, обсуждали, средства у нас для этого есть, поэтому неплохо бы сделать Украину сухопутной державой сказал он

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС РФ за неделю поразили 31 морское судно, используемое ВСУ.