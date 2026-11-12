Профессор Демин рассказал о новом подходе в лечении аллергии на пыльцу березы Профессор Демин: вакцина против аллергии на пыльцу березы лишена прежних побочек

Москва12 ноя Вести.Новая вакцина против аллергии на пыльцу березы, которая ранее была зарегистрирована в России, лишена прежних побочных эффектов. Об этом ИС "Вести" рассказал профессор, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин.

Речь идет о методе, который уже хорошо знаком многим страдающим аллергией, - это аллерген-специфическая иммунотерапия. В народе ее называют подкалыванием. Ранее применялись экстракты из природных аллергенов, а в данном случае ученым удалось разработать препараты, которые лишены этих всех побочных составляющих, что позволяет за более короткий период времени добиться изменения аллергической реакции организма человека. И таким образом это направление дальше развивается пояснил он

По мнению профессора, производство вакцины будет расширяться в случае положительных результатов. Демин отметил, что новейшая вакцина стала плодом совместной разработки группы ученых РФ совместно с учеными Венского университета.

Совместными усилиями удалось выйти на практическую реализацию нового, усовершенствованного подхода к этой аллерген-специфической иммунотерапии заявил он

Ранее сообщалось, что российская вакцина от аллергии на пыльцу березы вызывает очень высокий защитный иммунитет, полностью избавляя от аллергических реакций примерно 25% привитых.