Москва1 нояВести.Западные фонды и политики работали с частью сербского блока "Студенческий список", рассказала директор Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ профессор Екатерина Энтина в интервью ИС "Вести".
Никто не скрывал, что с частью "Студенческого списка", оговорюсь, именно с частью, плотно работали и западные фонды, и западные политики. Они умеют работать с политическими силами, они будут делать максимум возможного, чтобы нарастить не очень большую прозападную политическую часть "Студенческого списка"отметила профессор
Он подчеркнула, что Москве нужно обратить внимание на этот факт.
Внеочередные выборы в Народную скупщину (однопалатный парламент) Сербии прошли 25 октября. Победителем была объявлена партия "Студенческий список".