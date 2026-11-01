Профессор Энтина: западные фонды работали с частью "Студенческого списка" Политолог Энтина заявила о работе фондов Запада с частью "Студенческого списка"

Москва1 ноя Вести.Западные фонды и политики работали с частью сербского блока "Студенческий список", рассказала директор Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ профессор Екатерина Энтина в интервью ИС "Вести".

Никто не скрывал, что с частью "Студенческого списка", оговорюсь, именно с частью, плотно работали и западные фонды, и западные политики. Они умеют работать с политическими силами, они будут делать максимум возможного, чтобы нарастить не очень большую прозападную политическую часть "Студенческого списка" отметила профессор

Он подчеркнула, что Москве нужно обратить внимание на этот факт.

Внеочередные выборы в Народную скупщину (однопалатный парламент) Сербии прошли 25 октября. Победителем была объявлена партия "Студенческий список".