Москва1 нояВести.Западные фонды и политики работали с частью сербского блока "Студенческий список", рассказала директор Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ профессор Екатерина Энтина в интервью ИС "Вести".

Никто не скрывал, что с частью "Студенческого списка", оговорюсь, именно с частью, плотно работали и западные фонды, и западные политики. Они умеют работать с политическими силами, они будут делать максимум возможного, чтобы нарастить не очень большую прозападную политическую часть "Студенческого списка"

отметила профессор

Он подчеркнула, что Москве нужно обратить внимание на этот факт.

Внеочередные выборы в Народную скупщину (однопалатный парламент) Сербии прошли 25 октября. Победителем была объявлена партия "Студенческий список".