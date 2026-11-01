Проффесор Энтина: разрыв с РФ повлечет за собой ослабление позиции Сербии в ООН

Профессор Энтина: Сербия может утратить поддержку в ООН в случае разлада с РФ Проффесор Энтина: разрыв с РФ повлечет за собой ослабление позиции Сербии в ООН

Москва1 ноя Вести.Разрыв отношений с Россией повлечет за собой ослабление позиций Сербии в ООН. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразила директор Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ профессор Екатерина Энтина.

Совершенно очевидно, что в случае разлада с Москвой Белград потеряет поддержку на уровне основной структуры – это Совет Безопасности Организации Объединенных Наций. И я с трудом себе могу представить, что какая-либо власть в Белграде на такой двойной удар по самой себе решится сказала профессор

По итогам обработки бюллетеней с 99,35% участков, движение протестующих студентов и их сторонников ("Студенческий список") набрало 53,04% голосов, тогда как коалиция "Объединенная Сербия" экс-президента Александра Вучича – 38,97%. Остальные политические силы страны не преодолели барьер в 3%.

Однако было принято решение о проведении повторного голосования 1 ноября на 53 избирательных участках, где установлено, что не могут быть утверждены результаты.

Член "Студенческого списка" Йово Бакич заявлял, что объединение намерено провести референдум по вопросу о вступлении Сербии в Евросоюз.