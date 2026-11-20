Москва20 ноя Вести.Главный научный сотрудник Института востоковедения РАН, профессор МПГУ Андрей Островский объяснил, почему местом проведения саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) был выбран китайский город Шэньчжэнь. Об этом он рассказал в интервью ИС "Вести".

Почему избрали местом проведения Шэньчжэнь? Дело в том, что в Китае уже бытует такая пословица: если вы хотите знать прошлое – поезжайте в Пекин. Если вы хотите знать настоящее – поезжайте в Шанхай. Если вы хотите знать, что будет в Китае, – поезжайте в Шэньчжэнь сказал эксперт

Саммит АТЭС проходил в Шэньчжэне 18–19 ноября. В ходе саммита у президентов США, России и председателя КНР состоялись двусторонние и трехсторонняя встречи.