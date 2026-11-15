Москва15 ноя Вести.Западные страны начинают осознавать бесперспективность дальнейшей военной поддержки Украины, что приводит к сокращению финансирования Киева. Такое мнение в интервью RT выразил профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Винокуров.

Главное здесь, что многие страны из той самой "коалиции желающих" постепенно стали понимать, что проект "Украина - анти-Россия» окончательно подходит к завершению реализации, причем не в пользу Запада отметил он

Еще одной причиной эксперт назвал действия российских военных против судов, которые, по его утверждению, доставляют вооружение Украине через Черное море.

Винокуров считает, что изменение позиции западных стран отражается на участии в программе PURL (Priority Ukraine Requirements List), предусматривающей закупку американского оружия для Киева. В частности, он обратил внимание на решение Польши прекратить финансирование этой инициативы.

Эксперт отметил, что польский премьер-министр Дональд Туск объяснил такой шаг нехваткой средств. Однако, по мнению Винокурова, действительная причина заключается в отсутствии ожидаемых результатов от оказания военной помощи Украине.

Профессор также допустил, что сокращение финансирования может затронуть поставки отдельных видов американского вооружения, запасы которых в США уменьшились, в том числе из-за военной операции против Ирана.

Кроме того, Винокуров указал на растущую финансовую нагрузку на европейские государства. По его оценке, на поддержку Украины было направлено около 300 млрд евро, восполнение которых потребует значительного времени.

Понятно, что Европа проиграла. И спрос за это будет очень строгий со стороны и населения, и контрольных органов — финансовых и прочих заявил эксперт

Ранее сообщалось, что Польша прекращает делать взносы в программу НАТО PURL.