Производитель Nivea заявил, что не планирует уходить из России Глава Beiersdorf объяснил решение сохранить Nivea в России

Москва27 окт Вести.Немецкая компания Beiersdorf, производитель косметики Nivea, не планирует уходить с российского рынка и намерена сохранить прежнюю стратегию работы в стране. Об этом заявил генеральный директор компании Винсент Варнери на конференц-звонке с инвесторами.

По словам Варнери, присутствие в России необходимо для защиты бренда и сохранения рабочих мест. Он также сообщил, что коммерческий конфликт российского подразделения Beiersdorf с местным партнером повлиял на результаты третьего квартала, однако ситуация уже урегулирована и деятельность вернулась к обычному режиму.

Бренд Nivea представлен в России с 1906 года.