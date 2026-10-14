Москва14 окт Вести.Московский производитель плавленых сыров "Карат" завершил покупку Павловского молочного завода в Нижегородской области. Завод выпускает продукцию под брендом "Эго" и сыры Cremeitali. Об этом РБК сообщили в пресс-службе "Карата", сумму сделки там не раскрывают.

Стоимость производственного комплекса Павловского молочного завода может составлять 1,5–2 млрд руб. пишет издание со ссылкой на источник на рынке складской и индустриальной недвижимости

В свою очередь, гендиректор "INFOLine-Аналитики" Михаил Бурмистров считает, что сам бизнес стоил не более 400 млн руб., а вместе с чистым долгом оценка составляет около 1,5 млрд руб.

Производитель линейки "Эго" перерабатывает до 200 т молока в сутки и делает творожные и рассольные сыры, молоко, ряженку, йогурты и кефир. По словам гендиректора "Карата" Евгения Гребнева, покупка поможет нарастить продажи в основных категориях. На новой площадке компания намерена производить зерненый творог "Карат Домашний", сыры Delissir и Violette, сохранив ассортимент "Эго".

Бурмистров в беседе с изданием назвал актив низкодоходным: при выручке 3,66 млрд руб. чистая прибыль за 2025 год составила 29,3 млн руб. Смысл сделки, по его мнению, в росте сбыта, объединении закупок и управления, а также в улучшении условий финансирования. Для продавца выход из бизнеса, убыточного в 2026 году, рационален, считает эксперт.

Завод "Карат" открылся в 1934 году и входит в тройку крупнейших производителей плавленых и творожных сыров в России. В 2025 году его выручка выросла на 9,4%, до 10 млрд руб., чистая прибыль составила 275 млн руб. против 2 млн руб. годом ранее.