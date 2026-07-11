Пройден "экватор" рабочих дней в 2026 году Эксперт Машаров: первая половина рабочего года пройдена

Москва11 июл Вести.Девятого июля был пройден "экватор", то есть первая половина рабочих дней 2026 года, заявил ТАСС член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

Он уточнил, что с учетом пятидневной рабочей недели в году насчитывается 247 рабочих дней.

Половина от этого числа - 123,5 дня, округляем до 124 дней. С учетом праздников и выходных дней 124 рабочих дня приходятся примерно на 9 июля сказал Машаров

Он напомнил, что для большинства работников первым рабочим днем в 2026 году стало 12 января.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что нет необходимости делать день 31 декабря выходным.