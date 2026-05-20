Прокуратура Испании запросила залог в 1 млн евро за сына основателя Mango Суд Испании назначил залог в 1 млн евро для сына основателя Mango Андика

Москва20 мая Вести.Испанские судебные власти санкционировали освобождение под залог Джонатана Андика, сына покойного основателя торговой сети Mango Исака Андика.

О принятом решении агентству ТАСС сообщили в Высшем суде Каталонии.

В судебной инстанции уточнили, что сумма залога, необходимая для выхода фигуранта из-под стражи на время проведения следственных действий, была установлена в размере одного миллиона евро.

По официальным данным, требуемые денежные средства уже внесены в полном объеме.

Джонатан Андик был взят под стражу правоохранительными органами Каталонии в ходе расследования обстоятельств кончины его отца, который ушел из жизни в 2024 году.