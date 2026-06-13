Москва13 июнВести.Южная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию в связи с атакой БПЛА в Краснодарском крае, говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.

Ранее сообщалось, что сегодня произошла атака противника на порт Тамань.

Есть пострадавшие, имеются повреждения портовой инфраструктуры

говорится в публикации Южной транспортной прокуратуры

В ведомстве уточнили, что новороссийский транспортный прокурор на месте происшествия контролирует работу правоохранительных органов и иных ведомств.

Минувшей ночью украинские БПЛА атаковали Темрюкский район Кубани. Из-за падения обломков произошло возгорание в морском терминале. Один человек погиб. Трое, по предварительной информации, пострадали.