Ситуацию в порту Тамань после атаки БПЛА взяла на контроль прокуратура

Прокуратура контролирует ситуацию в порту Тамань после атаки БПЛА Ситуацию в порту Тамань после атаки БПЛА взяла на контроль прокуратура

Москва13 июн Вести.Южная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию в связи с атакой БПЛА в Краснодарском крае, говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.

Ранее сообщалось, что сегодня произошла атака противника на порт Тамань.

Есть пострадавшие, имеются повреждения портовой инфраструктуры говорится в публикации Южной транспортной прокуратуры

В ведомстве уточнили, что новороссийский транспортный прокурор на месте происшествия контролирует работу правоохранительных органов и иных ведомств.

Минувшей ночью украинские БПЛА атаковали Темрюкский район Кубани. Из-за падения обломков произошло возгорание в морском терминале. Один человек погиб. Трое, по предварительной информации, пострадали.