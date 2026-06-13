Москва13 июнВести.Южная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию в связи с атакой БПЛА в Краснодарском крае, говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.
Ранее сообщалось, что сегодня произошла атака противника на порт Тамань.
Есть пострадавшие, имеются повреждения портовой инфраструктурыговорится в публикации Южной транспортной прокуратуры
В ведомстве уточнили, что новороссийский транспортный прокурор на месте происшествия контролирует работу правоохранительных органов и иных ведомств.
Минувшей ночью украинские БПЛА атаковали Темрюкский район Кубани. Из-за падения обломков произошло возгорание в морском терминале. Один человек погиб. Трое, по предварительной информации, пострадали.