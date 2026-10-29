Прокуратура проверит информацию об инциденте в химлаборатории вуза в Уфе

Прокуратура начала проверку после плохо самочувствия студентов вуза в Уфе Прокуратура проверит информацию об инциденте в химлаборатории вуза в Уфе

Москва29 окт Вести.В Уфе прокуратура начала проверку после того, как трем студентам Уфимского университета науки и технологий потребовалась медпомощь после занятий по неорганической химии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Башкирии.

Прокуратура Кировского района города Уфы проверяет обстоятельства, запросила документы из больницы отмечается в сообщении

В вузе агентству пояснили, что в химическом корпусе во время практического занятия по неорганической химии при работе с плавиковой кислотой произошла реакция с незначительным выделением паров.

После этого помещение сразу же проветрили. Учащихся вывели на свежий воздух и отпустили домой. По настоянию преподавателей студенты вызвали скорую помощь.

Занятия в университете не приостановлены. Отмечается, что угрозы для студентов после инцидента нет.

По информации регионального Минздрава, состояние студентов удовлетворительное.