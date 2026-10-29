Трем студентам из Уфы потребовалась помощь врачей после занятий по химии

Три студента вуза обратились к врачам после занятий по химии в Уфе Трем студентам из Уфы потребовалась помощь врачей после занятий по химии

Москва29 окт Вести.Трем студентам одного из вузов Уфы потребовалась медпомощь после занятий по неорганической химии, передает ТАСС со ссылкой на Минздрав Башкирии.

Там уточнили, что в медучреждении их осмотрели врачи, госпитализация молодым людям не потребовалась – они отпущены на амбулаторное лечение.

Трем студентам вуза в Уфе потребовалась медпомощь после пары по неорганической химии говорится в сообщении

По данным местных СМИ, симптомы отравления проявились у них дома – уже после окончания занятий в вузе.