Москва29 октВести.Трем студентам одного из вузов Уфы потребовалась медпомощь после занятий по неорганической химии, передает ТАСС со ссылкой на Минздрав Башкирии.
Там уточнили, что в медучреждении их осмотрели врачи, госпитализация молодым людям не потребовалась – они отпущены на амбулаторное лечение.
Трем студентам вуза в Уфе потребовалась медпомощь после пары по неорганической химииговорится в сообщении
По данным местных СМИ, симптомы отравления проявились у них дома – уже после окончания занятий в вузе.