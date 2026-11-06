Прокуратура обязала Сунтарскую ЦРБ в Якутии получить лицензию на вскрытия

Прокуратура Сунтарского района Якутии обязала ЦРБ проводить вскрытия Прокуратура обязала Сунтарскую ЦРБ в Якутии получить лицензию на вскрытия

Москва6 ноя Вести.По иску прокуратуры Сунтарского района суд обязал центральную районную больницу получить лицензию по специальности "патологическая анатомия" и начать вскрытия усопших, сообщила пресс-служба надзорного ведомства Республики Саха в мессенджере МАХ.

Установлено, что ввиду отсутствия у Сунтарской ЦРБ лицензии по специальности "патологическая анатомия", врача-патологоанатома или патологанатомического отделения, умершие возились на вскрытие в Нюрбинский район. Однако в весенне-осенний период отсутствия транспортных сообщений через реку Вилюй вскрытия тел для определения причины смерти проводились с нарушением установленных сроков написали в пресс-службе

Суд обязал ЦРБ и минздрав региона принять меры по получению лицензии, а также создать соответствующее отделение либо ставку врача.