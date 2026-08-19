Пропавшего 18 лет назад подростка из Ангарска признали умершим В Иркутской области спустя 18 лет признали умершим пропавшего подростка

Москва19 авг Вести.Пропавшего в январе 2008 года 16-летнего жителя Ангарска Артема Зацмана официально признали умершим. Его исчезновение произошло после ночевки в садоводстве, где произошел пожар, однако тело подростка так и не нашли. Подробности сообщает KP.RU.

В ночь с 18 на 19 января Артем находился в компании подростков и студентов в дачном доме в садоводстве "Конденсатор". После пожара здание полностью сгорело, но останков или личных вещей пропавшего на месте не обнаружили. По данным следствия, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Родственники продолжали поиски около двух лет, распространяли ориентировки и проверяли поступавшие сообщения о возможном местонахождении подростка. Позднее следствие возбудило уголовное дело по статье об убийстве. Одной из версий стала возможная ссора между Артемом и кем-то из находившихся в компании.

В 2022 году перед судом предстал один из участников той ночной поездки. Свидетели первоначально говорили о его конфликте с Артемом, однако позднее отказались от показаний. Мужчину оправдали.

Все эти годы он был прописан в квартире, из-за чего мне приходилось доплачивать за коммунальные услуги рассказала мать подростка Наталья Зацман

По ее словам, после 18 лет неопределенности она получила документы, официально подтверждающие смерть сына.

История исчезновения Артема Зацмана остается нераскрытой: обстоятельства его судьбы и местонахождение останков до сих пор неизвестны.