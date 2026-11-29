Модернизацию КПП "Красная Горка" на границе с Белоруссией завершат к 2028 году

Пропускную способность пункта "Красная Горка" увеличат за счет капремонта Модернизацию КПП "Красная Горка" на границе с Белоруссией завершат к 2028 году

Москва29 ноя Вести.Работы по капитальному ремонту и расширению стационарного контрольного пункта (СКП) "Красная Горка" на российско-белорусской границе планируется полностью завершить в 2027–2028 годах. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в мессенджере MAX.

Глава региона провел инспекцию объекта совместно с главой Администрации президента Белоруссии Дмитрием Крутым, замминистра транспорта РФ Валентином Ивановым и послом Белоруссии в России Юрием Селиверстовым.

Анохин подчеркнул стратегический статус приграничной инфраструктуры, отметив, что через этот пункт ежедневно проезжает более 4 тысяч грузовиков. Для повышения пропускной способности дорожный участок уже расширен до четырех полос.

В ходе визита стороны также рассмотрели функционирование цифровой системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ). По словам губернатора, использование специальных кодов при таможенном контроле позволило ускорить прохождение большегрузов из стран ЕАЭС без бумажной волокиты.

Анохин добавил, что модернизация пункта и внедрение цифровых сервисов способствуют укреплению экономических связей региона с Белоруссией.