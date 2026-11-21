Группа активистов заблокировала вход в Бундесвер, приклеив себя к тротуару

Протестующие приклеили себя к тротуару возле здания Бундесвера в Берлине Группа активистов заблокировала вход в Бундесвер, приклеив себя к тротуару

Москва21 ноя Вести.Несколько активистов в знак протеста приклеили себя к тротуару возле здания Бундесвера в центре Берлина. Об этом сообщила полиция немецкой столицы на своей странице в социальной сети X.

По информации правоохранительных органов, 32 человека заблокировали вход в здание на улице Георгенштрассе.

19 человек приклеили себя там к тротуару, а также закрепили транспаранты говорится в публикации

Позже сотрудники спецподразделения отклеили активистов от асфальта. Несколько человек доставили в полицейский участок.