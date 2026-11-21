Москва21 нояВести.Несколько активистов в знак протеста приклеили себя к тротуару возле здания Бундесвера в центре Берлина. Об этом сообщила полиция немецкой столицы на своей странице в социальной сети X.
По информации правоохранительных органов, 32 человека заблокировали вход в здание на улице Георгенштрассе.
19 человек приклеили себя там к тротуару, а также закрепили транспарантыговорится в публикации
Позже сотрудники спецподразделения отклеили активистов от асфальта. Несколько человек доставили в полицейский участок.