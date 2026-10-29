DPA: активисты заблокировали вход в третий университет в ФРГ за два дня

DPA: в Германии активисты заблокировали вход в третий университет за два дня DPA: активисты заблокировали вход в третий университет в ФРГ за два дня

Москва29 окт Вести.Активисты заблокировали вход в Университет прикладных наук имени Алисы Саломон в берлинском Хеллерсдорфе. Это как минимум третий такой случай в Германии, сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя вуза.

Ранее похожие акции прошли у Гамбургского университета прикладных наук и у Института политологии имени Отто Зура при Свободном университете Берлина. Обе были связаны с молодежными протестами, запланированными на 31 октября.

После первоначальной блокады накануне студенты заблокировали вход в другое университетское здание в Берлине. Представитель Университета прикладных наук имени Алисы Саломон в районе Хеллерсдорф заявил, что состоялась студенческая демонстрация и блокировка главного входа говорится в сообщении

Официальный аккаунт берлинской полиции в соцсети X сообщил, что участники демонстрации перекрыли вход в вуз с помощью мебели и других объектов. Акцию правоохранители оценили как стихийное собрание. По информации агентства, заблокирован пока только главный вход, а попасть в здание можно через боковой. В акции участвует около сотни студентов.

Представитель вуза не привел конкретных требований учащихся и указал, что это знак солидарности с подобными протестами во Франции.