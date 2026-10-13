Активистка Грета Тунберг присоединилась к протестам учащихся во Франции AFP: активистка Грета Тунберг участвует в массовых протестах во Франции

Москва13 окт Вести.Известная шведская экологическая и политическая активистка Грета Тунберг присоединилась к протестам учащихся во Франции, сообщает агентство AFP.

По его данным, 23-летняя активистка участвует в демонстрации перед старшей школой им. Поля Элюара в парижском пригороде Сен-Дени.

Тунберг обрела популярность после эмоционального выступления в ООН в сентябре 2019 года, спровоцировавшего широкое обсуждение. В своей речи на саммите по климату активистка заявила лидерам государств, что своими пустыми обещаниями они отняли у нее мечты и детство, а также упрекнула мировые власти в недостаточных усилиях по борьбе с загрязнением планеты. Кроме того, активистка принимала в акциях протеста против израильской военной политики.

Протесты школьников и студентов вспыхнули в середине сентября, к 1 октября в манифестациях участвовали уже 11% всех образовательных учреждений страны. Ключевым катализатором акций стал лицей Сент-Экзюпери в Кретее, где ученики вышли с протестом из-за нехватки учителей, после чего демонстрации быстро распространились на другие города – их участники требуют реформ в системе образования.

Акции переросли в стычки учащихся с полицией. Протестующие блокируют образовательные учреждения, силовики применяют слезоточивый газ, а также полицейские гранаты.

По данным МВД Франции на 7 октября, число задержанных в результате протестов достигло 6629 человек.