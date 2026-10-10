Протесты во Франции сопровождались мелодией к песне "Катюша" На школьных протестах во Франции звучала мелодия "Катюши"

Москва10 окт Вести.Школьные демонстрации во Франции сопровождались мелодией к песне "Катюша". Об этом свидетельствуют видео, опубликованные в соцсетях.

Генсекретарь профсоюза железнодорожников SUD-Rail Жюльен Троказ показал в соцсетях кадры, на которых видно, как демонстранты в центре Парижа скандируют лозунги в такт адаптированной версии песни. Обновленные строчки произведения гласят: "Что мы хотим – это всеобщую забастовку".

Кроме того, мелодия звучала на протесте в Ангулеме на западе Франции. Там старшеклассники и студенты хлопали и танцевали в такт.

Ранее протесты из Франции распространились в другие европейские страны. Так, демонстрации учащихся начались в Бельгии.