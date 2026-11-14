Протоиерей Потапов о Дарчиеве: он очень помогал нашему приходу в Вашингтоне Протоиерей Потапов: посол РФ в США Дарчиев очень помогал приходу в Вашингтоне

Москва14 ноя Вести.Посол России в США Александр Дарчиев всегда оказывал поддержку приходу Русской православной церкви в Вашингтоне. Об этом ИС "Вести" рассказал настоятель Свято-Иоанно-Предтеченского собора в Вашингтоне отец Виктор (Потапов).

Он был очень мягким, дружелюбным и очень помогал нашему приходу. Мы устраивали мероприятия в посольстве. Он был очень любезным человеком и всегда шел нам навстречу. Я помню, когда он, очевидно чувствовав недомогание, попросил, чтобы я за него помолился. Я записал его в помянники и на каждой службе его поминал. И сейчас мы оказались в Москве, и случилось вот такое. Царствие ему небесное! сказал настоятель

Посол России в США Александр Дарчиев скончался в возрасте 66 лет. Сегодня в траурном зале Центральной клинической больницы Управления делами президента РФ в Москве состоялась церемония прощания с дипломатом.