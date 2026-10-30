Москва30 октВести.Пса Беляшика, который получил тяжелые ожоги в Алешках, будут лечить в Крыму, сообщает Mash на волне.
У животного сильно обгорели передние лапы. Ветеринары клиники под Белогорском, куда он поступил пять дней назад, делают все возможное, чтобы спасти собаке конечности.
Ветеринары … говорят, что шансы естьсказано в публикации
Ранее сообщалось, что спасать домашних животных из Алешек поможет директор крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков. Он отправился в составе гуманитарной миссии в Херсонскую область.
Его задачей станет вывоз из города тех животных, которых владельцы не могут забрать с собой самостоятельно. В первую очередь речь идет о собаках, кошках и попугаях. Их вывезут в Крым, а там вернут владельцам.