Пса Беляшика, которого вывезли из Алешек с тяжелыми ожогами, лечат в Крыму

Пса Беляшика из Алешек с сильными ожогами будут лечить ветеринары Крыма Пса Беляшика, которого вывезли из Алешек с тяжелыми ожогами, лечат в Крыму

Москва30 окт Вести.Пса Беляшика, который получил тяжелые ожоги в Алешках, будут лечить в Крыму, сообщает Mash на волне.

У животного сильно обгорели передние лапы. Ветеринары клиники под Белогорском, куда он поступил пять дней назад, делают все возможное, чтобы спасти собаке конечности.

Ветеринары … говорят, что шансы есть сказано в публикации

Ранее сообщалось, что спасать домашних животных из Алешек поможет директор крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков. Он отправился в составе гуманитарной миссии в Херсонскую область.

Его задачей станет вывоз из города тех животных, которых владельцы не могут забрать с собой самостоятельно. В первую очередь речь идет о собаках, кошках и попугаях. Их вывезут в Крым, а там вернут владельцам.