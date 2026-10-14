Психиатр объяснил, почему подростки массово теряют интерес к учебе Психиатр Федорович: у детей пропал интерес к учебе не только из-за ИИ

Москва14 окт Вести.Падение интереса детей к учебе является комплексным вопросом и связано не только с распространением использования искусственного интеллекта (ИИ). Об этом ИС "Вести" заявил врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович.

Вопрос комплексный, и обозначить это все присутствием ИИ, конечно, невозможно. С одной стороны, есть некое насаждение и требование к каждому гражданину, чтобы у него был обязательно какой-то девайс, интернет. А с другой стороны, есть абсолютная безнаказанность и абсолютное безобразие того, что в интернете происходит. И в этой части я выступаю исключительно за тотальную модерацию отметил врач

На этом фоне, добавил он, в школах падает уровень подготовки детей.

Вопрос о том, что происходит в школе. Это образовательные услуги. И если уровень преподавания активно падает, предлагаются задания использовать для подготовки интернет, то это может обесценивать профессию. Учительскую в том числе. Сама по себе идея преподавания, то есть образовательных услуг, все дело рушит сказал Федорович

Помимо этого, современные школьники сталкиваются с тем, что стираются границы, что есть фантазия, сказка, а что - реальная жизнь.

Сказки про щучье веление и Иванушку, который на печи лежал и ел пирожки, присутствовали всегда. Но в наше время это было четким пониманием того, что это сказка и она для детей. А у нас на сейчас эти границы стерлись. Нам говорят, что детство теперь до 40 лет, а средний возраст - до 70. А идея, что у тебя детский возраст все еще длится, она про что? Про безответственность добавил он

Ранее в МВД рассказали, что в последние годы мошенники стали выбирать в качестве потенциальных жертв несовершеннолетних. Злоумышленники предлагают подросткам легкий заработок за совершение преступлений.