Психолог назвал пять правил для встречи Нового года с ребенком Психолог Ахмадуллин посоветовал маленьких детей в Новый год укладывать спать

Москва29 ноя Вести.Педагог-психолог Шамиль Ахмадуллин назвал пять правил для празднования Нового года с ребенком. Слова специалиста приводит телеканал RT.

По словам эксперта, ребенку важнее настроение родителей, чем роскошный стол и дорогие подарки.

Ребенку важно, в каком настроении мама и папа. Поэтому первое правило — снизить планку ожиданий сказал эксперт

В качестве второго правила психолог назвал совместную подготовку к празднику. Ахмадуллин посоветовал вместе украсить елку, вырезать снежинки, испечь печенье или подписать открытки. Как сказал психолог, дети часто запоминают не саму новогоднюю ночь, а то, как семья готовилась к празднику.

Третьем правилом эксперт считает попытку не отказываться полностью от режима в новогоднюю ночь. По мнению эксперта, школьнику стоит дождаться полуночи, потому что для него это особенное событие. Однако психолог считает, что маленького ребенка лучше уложить спать в привычное время, а Новый год ему устроить заранее.

В качестве четвертого правила эксперт порекомендовал соблюдать технику безопасности. По его словам, петарды, фейерверки, бенгальские огни стоит оставить под контролем взрослых.

Пятым правилом психолог назвал придумывание особенной семейной традиции, потому что общий ритуал в праздник сближает.

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