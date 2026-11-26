Педагог Ахмадуллин: детям следует дарить на Новый год то, о чем они мечтают

Педагог Ахмадуллин рассказал, как выбрать новогодний подарок ребенку Педагог Ахмадуллин: детям следует дарить на Новый год то, о чем они мечтают

Москва26 ноя Вести.Хороший подарок для ребенка – это тот, о котором он мечтает, а не тот, который кажется родителям полезным, например, ботинки или рюкзак. Об этом заявил педагог-психолог, сооснователь "Умношколы" Шамиль Ахмадуллин в беседе с RT.

Самый простой способ узнать, о чем мечтает ребенок, – предложить ему написать письмо Деду Морозу. Младшие дети могут нарисовать свои желания, а с ребятами постарше можно просто поговорить объяснил эксперт

По его словам, лучше, чтобы в списке желаний было несколько вариантов. Это позволит сохранить элемент сюрприза и выбрать подарок, который уложится в семейный бюджет.

При этом, добавил педагог, важно учитывать возраст и интересы ребенка. Подарки из категории "на вырост" – не всегда удачный выбор. Например, большой конструктор для пятилетнего ребенка может оказаться слишком сложным, он будет расстраиваться, что у него не получается его собрать.

Лучше выбирать то, с чем он сможет справиться сейчас, но что при этом даст возможность осваивать новые навыки подчеркнул Ахмадуллин

Отдельно собеседник издания обратил внимание на подарки, которыми можно пользоваться всей семьей. Например, настольные игры или наборы для опытов и творчества. Такие презенты дают родителям возможность хорошо провести время со своими детьми.

Ранее президент Национальной ассоциации экспертов по этикету Альбина Холгова рассказала, какие подарки не стоит дарить коллегам в рамках игры "Тайный Санта".