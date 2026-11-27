Россиянам рассказали, как сэкономить на новогодних подарках Экономист Покаместов: оптовый заказ подарков на Новый год поможет сэкономить

Москва27 ноя Вести.Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Илья Покаместов дал россиянам несколько советов по поводу того, как можно сэкономить на новогодних подарках. Комментарии эксперта приводит издание "Абзац".

Сэкономить на новогодних подарках можно, покупая их заранее, потому что с приближением Нового года поставщики и торговцы могут увеличивать на них цены сказал экономист

По словам Покаместова, также может помочь покупка сразу нескольких однотипных подарков, потому что продавец, предположительно, даст скидку из-за количества.

Кроме того, экономист сообщил, что выгодно заказывать подарки через мобильные приложения магазинов и использовать купоны. По словам эксперта, можно сэкономить от 15 до 30%, если оценивать те скидки, которые дают поставщики и продавцы.

Также Покаместов заявил, что для экономии лучше останавливать выбор на подарках из внесезонных категорий.

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