Москва8 октВести.Страх перед лифтами у представителей поколения Z может указывать на повышенную тревожность и сложности с принятием ограничений. Об этом "Абзацу" рассказал клинический психолог высшей категории Алексей Мелехин.
По словам специалиста, замкнутое пространство лифта ограничивает свободу движений и возможность контролировать ситуацию. Дополнительный дискомфорт может вызывать необходимость ехать в одиночестве, поскольку некоторые зумеры тяжело переносят отсутствие общения и привычной внешней опоры, считает эксперт.
Им постоянно нужна какая-то опора, которую они получают через экраны гаджетов или через общение с кем-то. Представители данного поколения по большей части боятся остаться один на один с собой в замкнутых пространствах лифтовуказал Мелехин
Психолог связал реакцию на поездки в лифте также с когнитивной гибкостью – способностью быстро адаптироваться к изменению обстоятельств и самостоятельно находить способы справиться с ситуацией. В лифте возможности для маневра практически отсутствуют, что может усиливать тревогу, поделился он.
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