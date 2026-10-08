Психолог Мелехин: страх лифтов у зумеров может быть связан с тревожностью

Психолог объяснил, почему зумеры могут бояться ездить в лифтах Психолог Мелехин: страх лифтов у зумеров может быть связан с тревожностью

Москва8 окт Вести.Страх перед лифтами у представителей поколения Z может указывать на повышенную тревожность и сложности с принятием ограничений. Об этом "Абзацу" рассказал клинический психолог высшей категории Алексей Мелехин.

По словам специалиста, замкнутое пространство лифта ограничивает свободу движений и возможность контролировать ситуацию. Дополнительный дискомфорт может вызывать необходимость ехать в одиночестве, поскольку некоторые зумеры тяжело переносят отсутствие общения и привычной внешней опоры, считает эксперт.

Им постоянно нужна какая-то опора, которую они получают через экраны гаджетов или через общение с кем-то. Представители данного поколения по большей части боятся остаться один на один с собой в замкнутых пространствах лифтов указал Мелехин

Психолог связал реакцию на поездки в лифте также с когнитивной гибкостью – способностью быстро адаптироваться к изменению обстоятельств и самостоятельно находить способы справиться с ситуацией. В лифте возможности для маневра практически отсутствуют, что может усиливать тревогу, поделился он.

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