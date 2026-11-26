Москва26 ноя Вести.Привычка засыпать с телефоном в руке, пролистывая новостную ленту, может обернуться перегрузкой мозга и нарушением сна. Об этом NEWS.ru рассказала психолог, психоаналитик Ольга Лобасева.

По ее словам, многочасовой просмотр новостей перед сном препятствует здоровому отдыху, а синий свет экрана негативно влияет на выработку мелатонина. С точки зрения психологии и нейробиологии такая привычка работает с точностью до наоборот: кажется, что она помогает отключиться от дневных забот, но на деле лишь усиливает напряжение.

Во-первых, новости — это поток непредсказуемой информации. Мозг эволюционно настроен реагировать на новизну как на потенциальную угрозу. Даже если статья нейтральная или позитивная, она требует когнитивной обработки. Этот процесс активирует симпатическую нервную систему — ту самую, которая отвечает за реакцию "бей или беги" приводит издание слова Лобасевой

Кроме того, бесконечный поток новостей создает иллюзию контроля, тогда как тревога только нарастает. Психолог объясняет это "дофаминовой петлей": каждый новый заголовок вызывает кратковременный выброс гормона радости, который быстро сменяется желанием узнать ещё больше.

Третий фактор — синий свет экрана, подавляющий выработку мелатонина, гормона сна. Даже ночной режим гаджета не меняет ситуацию: мозг все равно получает сигнал, что "еще не вечер". Лобасева рекомендует за час до отдыха убирать телефон в другую комнату или включать режим "Не беспокоить", а прокрутку ленты заменять расслабляющим ритуалом — теплым душем, чтением бумажной книги, дыхательными упражнениями или короткой прогулкой. Если без новостей не обойтись, лучше читать их утром, но не сразу после пробуждения.