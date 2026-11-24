Психолог Шегрен объяснила, почему нельзя вести переписку по работе в кровати Психолог Шегрен призвала отказаться от решения рабочих задач лежа в постели

Москва24 ноя Вести.Ведение рабочей переписки и проверка почты лежа в кровати существенно ухудшают качество сна и могут спровоцировать хроническую бессонницу. Об этом в беседе с NEWS.ru предупредила психолог и гештальт-терапевт Надежда Шегрен.

Специалист пояснила, что регулярное использование смартфона для решения задач в постели разрушает ассоциацию этого места с отдыхом. В результате мозг вырабатывает рефлекс, связывающий кровать со стрессом, возбуждением и ожиданием новых уведомлений, из-за чего сон становится поверхностным и фрагментарным, а утром человек чувствует себя разбитым.

Чтобы вернуть организму полноценное восстановление, терапевт посоветовала установить строгое время, после которого любые рабочие коммуникации в спальне полностью исключаются.