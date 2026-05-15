Москва15 мая Вести.Невербальный процесс передачи информации и выражения эмоций без использования слов с помощью "языка тела" на встрече лидеров США и КНР продемонстрировал отношения Дональда Трампа с Си Цзиньпином. Об этом рассказал ИС "Вести" эксперт по анализу поведения, психолог Артем Павлов.

По его словам, анализируя особенности рукопожатия, можно сделать выводы о характере и намерениях гостя.

Специфика рукопожатия Трампа - всегда подавать руку снизу. Тем самым создавая некий такой нестандартный контекст, разрывая логику, что рука с подачей ладони снизу — это позиция слабого. И когда он подает руку снизу, у противника возникает некая сиюминутная вспышка в мозгу, эволюционная, мол, я - круче Трампа. И в этот момент Трамп дергает руку, тем самым, выводя своего партнера или своего соперника из равновесия. С Путиным Трамп не стал так играть и дергать руку заметил Павлов

По его словам, ключевым моментом является первое взаимодействие между гостем и хозяином на его территории. Он привел в пример президента России, который всегда демонстрирует гостеприимство и идет вперед навстречу гостю. На встрече лидеров КНР и США была другая ситуация.

Си Цзиньпин стоял как кол, просто ни шагу, ни полшага, ни наклона вперед. То есть, это говорит о том, что, мол, я тут на своей позиции, на своей земле, и я к тебе доверия не испытываю. То есть, если бы Си Цзиньпин сделал шаг навстречу, это было бы такое приглашение: "Заходите в мой дом, вот я дверь открыл, проходите". Нет, здесь даже близко ничего такого не было. Полуоборот, не фронтальная поза, то есть не откровенно враждебная, но при этом и далеко не дружественная поза. То есть такой, знаете, некий паритет. А Трамп он прямо так голову склоняет. То есть такая скрытая, заигрывающая некая позиция. Игра это или действительно слабость карт, покажет время рассказал Павлов

Ранее научный сотрудник Центра международной безопасности ФГБ НУ "Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук" (ИМЭМО РАН) Артем Мальцев заявил, что в глазах Китая фигура президента США Дональда Трампа является воплощением непредсказуемой нестабильности.