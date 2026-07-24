Публицист Стариков: разрешить кризис на Ближнем Востоке очень просто

Публицист: разрешить кризис на Ближнем Востоке очень просто Публицист Стариков: разрешить кризис на Ближнем Востоке очень просто

Москва24 июл Вести.Разрешить кризис Ормузского и Баб-эль-Мандебского пролива очень просто, но США не хотят этого делать, считает российский писатель, публицист и общественный деятель Николай Стариков.

Хуситы блокируют Баб-эль-Мандебский пролив, потому что США бьют по Ирану. Иран блокирует Ормуз по той же причине. Хотите разблокировки - прекратите бомбить Иран написал он в своем Telegram-канале

Что делает президент США Дональд Трамп? Бомбит Иран. Значит чего хочет Вашингтон? Блокировки проливов, масштабного мирового кризиса, заключил Николай Стариков.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану.

Иран назвал атаки США серьезным нарушением достигнутых договоренностей и начал наносить ответные удары по американским базам, расположенным на Ближнем Востоке.

На этой неделе йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что объявленная ими морская блокада Саудовской Аравии в Красном море распространяется не только на связанные с королевством суда, но и на весь морской транспорт, направляющийся в саудовские порты и из них.