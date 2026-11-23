Пушилин заявил о продолжении освобождения ВС РФ города Дружковка в ДНР

Пушилин: ВС РФ продолжают освобождение Дружковки Пушилин заявил о продолжении освобождения ВС РФ города Дружковка в ДНР

Москва23 ноя Вести.Вооруженные силы России (ВС РФ) продолжают освобождать город Дружковка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил глава региона Денис Пушилин в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

По его словам, в этом населенном пункте украинские боевики предпринимают постоянные попытки провести контратаки.

Но наши подразделения продолжают освобождение территории Дружковки с восточного направления, при этом уничтожаются логистические узлы противника. Наши подразделения шаг за шагом двигаются в этом направлении сказал Пушилин

Ранее военнослужащий ВС РФ с позывным Байкал сообщил, что подразделения ВСУ в Дружковке морально подавлены и не могут выполнять основной поток боевых задач.