Капитан Байкал: гарнизон ВСУ в Дружковке больше не выполняет поток боевых задач

Боевики ВСУ в Дружковке морально подавлены, сообщил офицер ВС РФ Капитан Байкал: гарнизон ВСУ в Дружковке больше не выполняет поток боевых задач

Москва17 ноя Вести.Подразделения ВСУ в донецкой Дружковке морально подавлены и не могут выполнять основной поток боевых задач. Об этом сообщил капитан с позывным Байкал, служащий заместителем командира артиллерийского дивизиона 103-го гвардейского полка группировки "Юг"​​​.

В беседе с РИА Новости военнослужащий рассказал, что артиллеристы его дивизиона применяют 152-миллиметровые орудия, чтобы поддержать освобождающих Дружковку российских штурмовиков.

Противник в Дружковке уже морально подавлен, основной поток своих задач он уже не выполняет уточнил он

Все попытки ВСУ пополнить ряды боевиков в Дружковке или доставить туда снабжение пресекаются комплексным огневым поражением российских войск, указал капитан. По его словам, противник безуспешно ведет против ВС РФ контрбатарейную борьбу.

Мы очень быстро получаем "засечки" (координаты выстрелов ВСУ. – Прим. ред.) и ответным огнем поражаем те боевые единицы, которые произвели выстрелы. За последний месяц уничтожили две единицы полевой артиллерии и одну самоходную гаубицу. По точкам управления FPV-дронов и гексакоптеров "Баба-яга" мы уничтожили более двадцати рассказал офицер

Байкал назвал еще одну задачу российских военных в Дружковке – не допустить продвижения штурмовиков ВСУ, пытающихся вернуть занятые ВС РФ территории.

Работают они достаточно агрессивно, пытаются показать себя бесстрашными, но у них это не получается. На подступах мы их уничтожаем подытожил капитан

Ранее командир взвода с позывным Итальянец рассказал, что военные ВСУ часто оказываются не готовы к появлению штурмовых групп ВС РФ на своих позициях и стараются избегать непосредственного боестолкновения.