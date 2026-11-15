Москва15 нояВести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) укрываются в укрепленных подвалах многоэтажных домов в оккупированной Дружковке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил начальник расчета FPV-дронов 83-го отдельного полка беспилотных систем российской группировки войск "Юг" с позывным Азия.
По его словам, которые приводит РИА Новости, основные узлы обороны противника сосредоточены именно в кварталах многоэтажек.
Укрепляются в подвалах - там у них подземные города. Они сильно укрепились, потому что это их крайний оплотсказал Азия
Военнослужащий подчеркнул, что для уничтожения особо укрепленных районов боевиков ВСУ задействуются самолеты ВКС России.
9 ноября глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска продолжают охват Славянско-Краматорской агломерации.