Пушилин выступил против полного запрета питбайков в ДНР В ДНР не планируют полностью запрещать питбайки

Москва27 июн Вести.В планы руководства ДНР не входит полный запрет передвижения на питбайках и других мототранспортных средствах из-за схожести их звука с пролетающим БПЛА, передает ТАСС.

На встрече с выпускниками республики ко Дню молодежи, который отмечается 27 июня, глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что периодически поступают предложения запретить эти транспортные средства полностью.

Я бы здесь … за некий баланс выступил, потому что запретить всегда легче цитирует агентство слова Пушилина

Он не исключил, что можно ввести какие-то "точечные ограничения", например, по времени – в определенные часы, но не полностью их запрещать.

Ранее в Крыму ввели запрет на передвижение мопедов, питбайков, трициклов, квадрициклов, квадроциклов, мотороллеров и мотоциклов с 22.00 и до 06.00.