Пушков заявил, что санкционная "кувалда" Блюменталя ударит по США Пушков: санкционная "кувалда" Блюменталя может обернуться против США

Москва27 авг Вести.Санкционная "кувалда" американского сенатора-демократа Ричарда Блюменталя может оказать разрушительное воздействие на экономику США, заявил председатель комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

По его словам, санкции снижают доверие мировой общественности к доллару и американским ценным бумагам.

Американский сенатор-демократ Блюменталь, соавтор на пару с уже покойным сенатором-экстремистом Линдси Грэмом [внесен в российский перечень террористов и экстремистов] закона об "адских санкциях", направленных против нашей страны, заявил, что они "станут кувалдой" против России. Но ему бы лучше задуматься, не станут ли они кувалдой против самой Америки написал сенатор в своем телеграм-канале

Он отметил, что ограничения направлены не столько против России, сколько в отношении потребителей российской нефти, что осложнит отношения США с многими странами.

Только что Пекин дал от ворот поворот Вашингтону, когда тот потребовал от КНР соблюдать новые сверхжесткие санкции США против Ирана. Весьма вероятно, что и в случае с "адскими санкциями" реакция Пекина будет схожей. А Трамп уже попробовал начать торговую войну с Китаем и, похоже, понял, что она ему не по зубам. Так что насчет эффекта этих санкций, как говорится, бабушка надвое сказала заключил сенатор

Ранее американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь заявил о подготовке очередных "адских санкциях" США, которые станут "кувалдой" против России. Законопроект предусматривает ограничения против ряда российских деятелей. Он также позволит США устанавливать тарифы до 100% на крупнейших покупателей российской нефти и газа, включая Китай и Индию.