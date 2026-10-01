Москва1 окт Вести.Государственный долг России составляет 17% ВВП, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

У нас долг в Российской Федерации, уважаемые дамы и господа, - 17%​​​. В Италии - 140%, а у нас 17% государственный долг. Дефицит бюджета в этом году - около 3%, в следующем году, я уверен, будет 2% сказал президент

Ранее Минэкономразвития пересмотрело в сторону повышения оценку роста российской экономики в 2026 году - с 0,4% до 0,6%. Как заявлял министр экономического развития Максим Решетников, на период 2027–2029 годов ведомство закладывает постепенное ускорение темпов роста ВВП: показатель должен вырасти с 1,4% в 2027 году до 2,4% в 2029 году.