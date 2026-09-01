Москва1 сен Вести.Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления обратился к истории дипломатии, напомнив о выдающейся роли министра иностранных дел СССР Андрея Громыко. Глава государства отметил, что деятельность Организации Объединенных Наций не всегда устраивала Москву, и такая ситуация наблюдалась на протяжении всей истории организации.

Российский лидер подчеркнул, что советский дипломат вошел в мировую историю под прозвищем "господин Ноу", которое получил за активное применение права вето.

Неслучайно, и здесь мои коллеги из СНГ знают это, может быть, лучше других, неслучайно министра иностранных дел Советского Союза, господина Громыко, часто называли "господин Ноу" сказал Путин

По словам президента, Громыко использовал это право не только для защиты интересов СССР, но и для поддержки стран Африки, Латинской Америки и Азии, которые в те годы боролись за свою свободу против колониального гнета.

Андрей Громыко стоял у истоков создания ООН и в 1946 году стал первым советским представителем при организации. Он возглавлял министерство иностранных дел СССР на протяжении почти трех десятилетий — с 1957 по 1985 год — и по праву считается символом советской внешнеполитической школы. Коллеги всегда отмечали его глубочайшие знания международных проблем, феноменальную память и непревзойденное мастерство ведения переговоров.

В своем выступлении Путин также затронул необходимость адаптации ООН к современным реалиям, назвав устав всемирной организации ключевым источником международного права. Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев напомнил о позиции экс-главы МИД СССР Андрея Громыко, который полагал, что встречи лидеров государств требуют подготовки и понимания возможного результата.