Москва5 авгВести.Герой России, генерал-полковник Валерий Солодчук назначен главой объединенных служб тыла Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом на совещании с руководством Минобороны объявил президент РФ Владимир Путин.
По предложению министра обороны принято решение о том, чтобы сосредоточить в одних руках и все службы тыла. Хочу обратить внимание на то, что в современных условиях это тоже вполне боевая работа. На должность по этому направлению, мной принято такое решение, назначен Солодчук Валерий Николаевичсказал Путин на совещании
До последнего времени Солодчук занимал пост командующего группировкой войск "Центр" в специальной военной операции (СВО).