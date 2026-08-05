Москва5 авг Вести.Герой России, генерал-полковник Валерий Солодчук назначен главой объединенных служб тыла Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом на совещании с руководством Минобороны объявил президент РФ Владимир Путин.

По предложению министра обороны принято решение о том, чтобы сосредоточить в одних руках и все службы тыла. Хочу обратить внимание на то, что в современных условиях это тоже вполне боевая работа. На должность по этому направлению, мной принято такое решение, назначен Солодчук Валерий Николаевич