Москва18 нояВести.За девять месяцев 2026 года Таиланд посетили более 1,3 миллиона российских туристов, заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьером Таиланда Анутином Чанвиракуном в Шэньчжэне.
Российский лидер отметил, что Таиланд пользуется среди граждан РФ большой популярностью как место туризма и отдыха.
В 2025 году почти 2 млн россиян посетили с туристическими целями Таиланд. За девять месяцев текущего года уже 1,3 млн человексказал Путин
Ранее Путин сообщил, что РФ хочет развивать с Таиландом многоплановые связи. Глава государства подчеркнул, что у стран есть перспективы для расширения сотрудничества в логистике, сельском хозяйстве, инвестициях, энергетике и транспорте.