Путин: за 9 месяцев 2026 года Таиланд посетили более 1,3 млн туристов из РФ

Путин назвал число туристов из России, посетивших Таиланд в 2026 году Путин: за 9 месяцев 2026 года Таиланд посетили более 1,3 млн туристов из РФ

Москва18 ноя Вести.За девять месяцев 2026 года Таиланд посетили более 1,3 миллиона российских туристов, заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьером Таиланда Анутином Чанвиракуном в Шэньчжэне.

Российский лидер отметил, что Таиланд пользуется среди граждан РФ большой популярностью как место туризма и отдыха.

В 2025 году почти 2 млн россиян посетили с туристическими целями Таиланд. За девять месяцев текущего года уже 1,3 млн человек сказал Путин

Ранее Путин сообщил, что РФ хочет развивать с Таиландом многоплановые связи. Глава государства подчеркнул, что у стран есть перспективы для расширения сотрудничества в логистике, сельском хозяйстве, инвестициях, энергетике и транспорте.