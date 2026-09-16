Москва16 сенВести.Президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны накануне выборов в Государственную думу РФ.
Дорогие друзья, уважаемые граждане России, считаю важным обратиться к вам сейчас, когда в нашей большой стране проходит значимая, во многом определяющая избирательная кампания. В строгом соответствии с законом и в установленные сроки состоятся выборы депутатов Государственной думы, а также Законодательных собрания и руководителей ряда регионов, органов муниципальной властисказал глава государства
Выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Ранее обращение Путина анонсировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.