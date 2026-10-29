Путин обвинил Запад в разрушении ливийской государственности Путин: вмешательство Запада привело к разрушению государственности в Ливии

Москва29 окт Вести.Западное вмешательство сыграло значительную роль в разрушении государственности Ливии. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании саммита Россия - Африка.

Ранее президент РФ неоднократно отмечал, что удары западной коалиции по Ливии в 2011 году и свержение ливийского лидера Муаммара Каддафи привели к катастрофическим последствиям для региона.

На саммите Россия-Африка Путин, комментируя выступление председателя Президентского совета Ливии Мухаммеда аль-Менфи, обратил внимание на последствия вмешательства западных государств во внутренние дела страны.

Я думаю, что для всех очевидным является, что западные страны играли, к сожалению, значительную негативную роль в разрушении ливийской государственности заявил российский лидер

По его словам, ключевыми задачами для ливийского народа сейчас остаются восстановление единства страны, обеспечение ее территориальной целостности и проведение президентских и парламентских выборов.

Президент РФ подчеркнул, что не намерен давать оценку внутренним политическим процессам в Ливии, которые сопровождались серьезными противоречиями. Однако, по его мнению, именно внешнее вмешательство стало одним из факторов разрушения государственных институтов.

При этом Путин заявил, что решение о дальнейшем политическом устройстве Ливии и урегулировании конфликта должны принимать исключительно ее граждане.

Россия будет все делать для того, чтобы именно так оно и было. И мы продолжим, безусловно, наши контакты с вами по всем принципиальным вопросам, в том числе в сфере экономики сказал российский президент, обращаясь к аль-Менфи.

Ранее глава Президентского совета Ливии заявил о важности роли России в регионе.