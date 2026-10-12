Путин одобрил соглашения о сотрудничестве в таможенных делах с Южной Осетией

Путин одобрил таможенное соглашение с Южной Осетией Путин одобрил соглашения о сотрудничестве в таможенных делах с Южной Осетией

Москва12 окт Вести.Президент России Владимир Путин одобрил подписание соглашения с Республикой Южная Осетия о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Этим же распоряжением президент поручил Федеральной таможенной службе по достижении договоренности с юго-осетинской стороной подписать соглашение от имени Российской Федерации. При этом ФТС разрешено вносить в проект документа изменения, не имеющие принципиального характера.

Ранее в МИД Южной Осетии отметили, что республика де-факто является частью российского мира, поэтому для жителей актуален вопрос о российском гражданстве, так как это "не просто бюрократическая процедура", а часть "исторической и цивилизационной идентичности".