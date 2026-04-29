Путин поблагодарил Кадырова и жителей Чечни за участие в СВО Путин выразил благодарность главе Чечни за участие граждан республики в СВО

Москва29 апр Вести.Президент России Владимир Путин поблагодарил жителей Чеченской Республики за участие в специальной военной операции на Украине. Об этом он заявил в ходе встречи с главой региона Рамзаном Кадыровым.

Хочу поблагодарить вас, всех чеченцев, всех, кто проживает в республике, за огромную помощь в проведении специальной военной операции. Ребята у вас сражаются мужественно, героически. Они настоящие воины, мы это хорошо знаем... Делают это достойно сказал глава государства

Российский лидер также отметил, что в СВО принимают участие свыше 71 тыс. чеченцев, более 20 тыс. из которых – добровольцы.